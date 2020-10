Pomezia, nascondeva pistola sotto al tetto: arrestato

A Pomezia i carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni, con precedenti, per detenzione illegale di arma clandestina. In passato i militari lo avevano già arrestato per spaccio di cocaina.

Il ritrovamento

I carabinieri sono riusciti a individuare un nuovo "nascondiglio" all'interno della sua abitazione e hanno così deciso di eseguire una perquisizione ritrovando, ben nascosta sotto una tegola della tettoia del balcone, una pistola con matricola abrasa, marca Beretta, calibro 22 e due serbatoi, di cui uno completamente scarico e uno con all'interno 10 proiettili. Nello stesso nascondiglio, inoltre, è stata rinvenuta anche una scatola con all'interno altri 47 proiettili dello stesso calibro.