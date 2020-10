Tentano furto a un distributore automatico del San Camillo: arrestati

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale della vigilanza interna dell’ospedale. In manette un 33enne e un 49enne. Ora sono in attesa del rito direttissimo

Due uomini, di 33 e 49 anni, entrambi già con precedenti e senza fissa dimora, sono stati arrestati a Roma dai carabinieri della Stazione Monteverde Nuovo, per tentato furto in concorso. I militari sono intervenuti presso l'ospedale San Camillo-Forlanini su richiesta del personale della vigilanza interna dopo aver sorpreso i due all'interno del padiglione "Maroncelli" mentre tentavano di forzare un distributore automatico di bevande e generi alimentari, installato in un corridoio. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove resteranno in attesa del rito direttissimo.