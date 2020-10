Roma, nascondeva la droga in un lucidalabbra: arrestato pusher

Un uomo di 46 anni, italiano senza fissa dimora, con precedenti e disoccupato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata. L'uomo è stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio a Borghesiana, alla periferia della città, ed è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche un tubetto lucidalabbra con dentro 10 dosi di eroina, del peso di circa 5 grammi. L'uomo dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dall'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, mentre la droga è stata sequestrata.