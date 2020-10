Incidente a Roma, scontro tra bici su pista ciclabile: un morto

La vittima, per cause ancora da accertare, ha urtato il mezzo che lo precedeva e cadendo a terra ha sbattuto la testa su un veicolo parcheggiato regolarmente

Incidente mortale quest’oggi su una pista ciclabile di Roma. Un ciclista è morto in uno scontro che ha visto coinvolte due biciclette sul lungotevere della Vittoria: la vittima, per cause ancora da accertare, ha urtato il mezzo che lo precedeva e cadendo a terra ha sbattuto la testa su un veicolo parcheggiato regolarmente. L'uomo, senza documenti, ha un'età apparente di circa 60-65 anni e indossava il casco. Sono in corso accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità del ciclista deceduto.