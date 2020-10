Spaccio di droga e corruzione, 10 arresti a Frosinone

L'organizzazione era attiva anche nella zona di Ardea, sul litorale romano. L'indagine, riferiscono gli investigatori, ha messo in luce come il gruppo criminale fosse riuscito a entrare nel carcere di Frosinone, attraverso un agente della Polizia Penitenziaria corrotto

Un'organizzazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e alla corruzione attiva a Frosinone e nella zona di Ardea, sul litorale romano, è stata smantellata dalla polizia di Frosinone che ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare (9 in carcere e una ai domiciliari). Nell'ambito dell'operazione sono state effettuate anche numerose perquisizioni.

Le indagini

L'indagine, riferiscono gli investigatori, ha permesso di portare alla luce un gruppo criminale che era riuscito a penetrare anche all'interno delle mura del carcere di Frosinone, attraverso un agente della Polizia Penitenziaria corrotto da alcuni pregiudicati che stavano scontando la pena nell'istituto. L'agente fu arrestato nell'agosto 2017 mentre andava al lavoro, dopo che gli venne trovata addosso e nella sua auto una notevole quantità di cocaina, hashish e marijuana, oltre a schede telefoniche, telefoni cellulari e preziosi, tutti oggetti che gli erano stati consegnati dalla moglie di uno dei suoi corruttori.

Lo spaccio di droga

La donna, come emerso dalle successive indagini, si era col tempo imposta al vertice dell'associazione, passando dal ruolo di semplice vedetta a quello di luogotenente del capo dell'organizzazione, un pregiudicato di origine albanese. La base da cui smerciare la droga era stata stabilita in una palazzina di una zona popolare di Frosinone ed erano centinaia gli assuntori che vi si recavano, giorno e notte, per acquistare lo stupefacente. L'attività di vendita, potendo contare su un'ampia rete di spacciatori e vedette, alcune delle quali addette anche alla custodia della droga, si era allargata fino al litorale laziale. Gli sviluppi delle indagini hanno già portato nei mesi scorsi all'arresto di vari membri dell'associazione a delinquere e al sequestro di rilevanti quantitativi stupefacente di vario genere. Le misure restrittive sono state eseguite dagli agenti della Squadra mobile, con l'ausilio di unità cinofile antidroga del Reparto cinofili della Polizia di Stato di Nettuno, di un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Pratica di Mare e dei poliziotti del Reparto prevenzione crimine.