Roma, lite con accoltellamento in centro: un arresto

Ferito un 36enne: è stato portato in ospedale in codice rosso e giudicato guaribile in 20 giorni. In manette, invece, un uomo di 50 anni

Ieri sera nei pressi della stazione Termini a Roma, in via Giolitti, un uomo di 36 anni, di origini marocchine, è stato più volte accoltellato da un algerino di 50 anni.

La vicenda

Intorno alle 21 una pattuglia in transito dei carabinieri ha notato due uomini che si rincorrevano e ne hanno bloccato uno. Era il 36enne che aveva una copiosa perdita di sangue alla testa. Così, una volta ristabilita la calma, i militari hanno ricostruito che i due avevano iniziato a litigare e l'algerino ha accoltellato al costato e alla testa l'altro, che ha anche picchiato a mani nude. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso e giudicato guaribile in 20 giorni. Ritrovato e sequestrato il coltello a terra. L'uomo, arrestato per lesioni gravi, è stato trovato in possesso anche di un altro coltello.