Roma, ragazzo minacciato con coltello e rapinato in strada

Rapina in strada ieri in via di Torrevecchia, alla periferia di Roma. Un ragazzo è stato avvicinato da uomo e una donna che, puntandogli un coltello, gli hanno portato via il portafoglio, una collanina e il giubbotto. A denunciare l’episodio è stata la stessa vittima, che ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito appena sceso da un autobus. Il giovane non è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano ora i poliziotti del Distretto di Aurelio.