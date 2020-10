Roma, danneggia minimarket e aggredisce poliziotti: arrestato 39enne

È accaduto ieri pomeriggio in via Vespasiano nel quartiere Prati. L'uomo è accusato di resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Roma per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito, il 39enne, di origini romene, ha prima litigato con il titolare e danneggiato un minimarket, poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti. È accaduto ieri pomeriggio in via Vespasiano nel quartiere Prati a Roma. Sul posto gli agenti del commissariato Prati.