Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel bollettino di ieri è emerso che nella Asl di Latina sono sessanta i casi e di questi nove hanno un link con un cluster nella struttura Città di Aprilia dove è in corso l'indagine epidemiologica

"La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Intanto, ieri si sono registrati nel Lazio 357 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:18 - Stop accessi al pronto soccorso della struttura di Aprilia

"La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Nel bollettino di ieri è emerso che nella Asl di Latina sono sessanta i casi e di questi nove hanno un link con un cluster nella struttura 'Città di Aprilia' dove è in corso l'indagine epidemiologica.