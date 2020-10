Roma, incidente fra due auto: ferito bimbo di sette anni

Due feriti: sono stati trasportati entrambi in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale

Incidente frontale su via Laurentina, all'altezza del chilometro 14.500. Due i feriti, tra cui un bambino di 7 anni, trasportati entrambi in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma. La strada è chiusa in entrambe le direzioni. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.