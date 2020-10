Coronavirus, Vaia: “Problema non sono scuole, ma trasporti”. VIDEO

Così il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma sul contagio: "Noi abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti, siamo diventati riferimento europeo ed anche internazionale, ma bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane”

Non sono le scuole a destare maggiore preoccupazione per quanto riguarda le occasioni di contagio da coronavirus, bensì i trasporti metropolitani. È questo, in sostanza, quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24 il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia: “Noi abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti - ha detto Vaia -, siamo diventati riferimento europeo ed anche internazionale, grandi company internazionali guardano al nostro modello, ma i trasporti metropolitani sono un elemento di grande preoccupazione. Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane”, le sue parole. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Il contagio a scuola leggi anche Covid 19, ecco quali sono i focolai attivi in Italia Sul fronte scuola, Vaia ha spiegato che in questo periodo i contagi si stanno verificando soprattutto all'interno delle famiglie ed è da qui che il virus viene poi portato in classe dai ragazzi. “In questo momento i ragazzi potrebbero essere trasmettitori di questa viralità, di questa diffusione del virus, però prendendolo dalla famiglia, a valle del ritorno dalle vacanze, sia in Italia che dall’estero - ha riferito Vaia -. Evidentemente abbiamo avuto una trasmissione tra familiari e i ragazzi in questo momento portano dentro le scuole la propria positività. Se tutto questo è chiaro e si potrebbe anche dire atteso, a preoccupare sono però i trasporti”, ha ribadito.