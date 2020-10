Nuovi autovelox a Roma: la mappa completa

Rischio multe per eccesso di velocità sempre più elevato a Roma, dove nelle ultime settimane sono stati installati nuovi autovelox in diverse zone della città, dalla periferia al centro, a seguito delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, tra le quali proprio la possibilità di posizionare rilevatori di velocità anche lungo strade con limiti tra i 30 e i 70 chilometri orari.

La mappa completa dei nuovi autovelox

A Roma centro, nel I Municipio, sono quattro i nuovi autovelox installati: sul Lungotevere in direzione Stadio Olimpico, sul Lungotevere in Augusta, all’interno delle gallerie di Via del Muro Torto e nelle corsie centrali di via Cristoforo Colombo.

Uno, invece, nel XIII Municipio, in via Gregorio VII.

Tre nuovi rilevatori anche sull’Aurelia: al km 32 verso Cerveteri; tra Aranova e Fregene verso Roma; tra Torreimpietra e Fregene, sempre in direzione della Capitale.

Ben sei autovelox sono stati fissati a Roma Sud, quattro dei quali in via Cristoforo Colombo, sia verso il centro che verso Ostia. Gli altri due sono stati posizionati in via Isacco Newton, in entrambi i sensi di marcia, e in via Laurentina.

A Roma est nuovi autovelox installati su via Tuscolana, all’incrocio con via Gasperina, in via Tor Bella Monaca e in via Sorbara, zona Tor Vergata, direzione Policlinico; uno sulla Tangenziale est, sui pali delle rampe in entrata e uscita in direzione Palmiro Togliatti.

Questi, invece, i punti in cui sono stati posizionati sul Grande Raccordo Anulare: nuova galleria tra le uscite Cassia e Boccea, in entrambe le direzioni; nuova galleria tra la Cassia in direzione Aurelia; dalla Pontina in direzione Casilina; dall’Aurelia alla Pontina e da Settebagni in direzione Aurelia, appena dopo la rampa.

Infine, coperta dall’intervento anche via del Mare, con nuovi rilevatori di velocità in entrambe le direzioni all’altezza di Vitinia, Mezzocamino, in entrambi i sensi di marcia al km 14,8 e all'altezza del Villaggio Azzurro, sempre in entrambi i sensi, e via Pontina verso Roma, all'incrocio di Furlanetto e a Spinaceto.