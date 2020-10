Coronavirus a Roma, 17 positivi al liceo Russell: test a tappeto

I casi riguardano studenti di due classi dell'istituto in zona Tuscolana. La Asl Roma 2 ha avviato uno screening e anche oggi sta effettuando test nei vari plessi per stabilire che misure mettere in atto

Diciassette positivi al Covid-19 in un liceo della Capitale. Secondo quanto si è appreso, i casi riguardano studenti di due classi del liceo classico Bertrand Russell in zona Tuscolana. La Asl Roma 2 ha avviato uno screening nell'istituto e anche oggi sta effettuando test nei vari plessi per stabilire quali misure mettere in atto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A ROMA).

La vicenda

Tutto è iniziato nei giorni scorsi dopo la comunicazione della famiglia di uno studente che ha segnalato un positivo al tampone per il Covid-19 in una classe quinta della sede centrale. È stata messa in quarantena la classe, i docenti e sanificati l'aula e i bagni del piano. Al momento sarebbero due le classi interessate, di cui 12 positivi in una. Apprensione tra i genitori, che in mattinata avevano paventato anche la possibilità di una sorta di "mini lockdown". Al momento, secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, si dovrebbe continuare con la quarantena delle singole classi coinvolte.