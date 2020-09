Alla guida della macchina un 26enne che è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assuzione di alcol e droga

Tragedia a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. La vicenda è accaduto invia Selva Nera, in zona Selva Candida. La donna, una 57enne, è deceduta sul colpo. Alla guida della macchina un 26enne che è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assuzione di alcol e droga.