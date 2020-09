Fiumicino, baby gang: raid punitivo contro nuovo fidanzato della ex

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e picchiato da un gruppo di 4 giovani, di cui molti minorenni, a Fiumicino, con la complicità di una ragazza. E’ successo in via del Faro, il 17 settembre scorso. L’aggressione è scattata perché uno dei ragazzini non accettava la nuova relazione tra la vittima e la ex fidanzata. Gli aggressori sono stati individuati dalla polizia di Stato e segnalati al Tribunale dei Minorenni, uno al Tribunale ordinario di Civitavecchia poiché maggiorenne. Le accuse nei loro confronti sono di concorso in lesioni e violenza privata: il Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, ha redatto sulla vicenda una informativa rispettivamente al Tribunale per i Minorenni e al Tribunale Ordinario di Civitavecchia. La posizione dei 5 giovani coinvolti nell'aggressione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria.

L’aggressione

Il 19enne è stato attirato insieme alla fidanzata in un parco pubblico dalla complice della gang, con la scusa di discutere di un post pubblicato su Instagram. Poco dopo però sono arrivati altri quattro ragazzi incluso l'ex fidanzato della sua ragazza. A quel punto il giovane è stato colpito al volto con un pugno e, spinto a terra, preso a calci. Provvidenziale l'intervento di alcuni passanti che facevano jogging, che hanno aiutato il 19enne a rialzarsi e ad allontanarsi insieme alla fidanzata. La vittima ha riportato 7 giorni di prognosi per un trauma cranico non commotivo e trauma contusivo all'emitorace. Il ragazzo inoltre nelle settimane precedenti aveva ricevuto messaggi minatori sul suo profilo Instagram.

Dalle indagini è emerso inoltre che la baby gang potrebbe essere coinvolta in altri fatti analoghi, che sono al vaglio degli investigatori.