Blitz antidroga a Roma: quattro arresti e una denuncia

I carabinieri hanno notato un 38enne ala guida di un’auto aggirarsi con fare sospetto in via Michele Bonelli: approfondendo il controllo in casa e nella vettura, hanno trovato sostanze stupefacenti e contanti. In manette anche una 56enne, un 46enne e un pusher. Denunciato uno dei clienti

È di quattro arresti e una denuncia in poche ore il bilancio di attività antidroga messe in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

L’operazione

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, in via Michele Bonelli, hanno notato un uomo alla guida di un'utilitaria, aggirarsi con fare sospetto ed hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Il 38enne non era in possesso della patente di guida, perché precedentemente revocata e che era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e quindi hanno approfondito il controllo. Nelle sue tasche è stato trovato un involucro termosaldato con all'interno 5 grammi di cocaina. Mentre a casa 4 grammi di hashish e 280 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Gli altri arresti

I Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, in due diverse operazioni, hanno arrestato 2 pusher. La prima a finire in manette è una donna 56enne romana, trovata in possesso di 13 dosi di cocaina e denaro contante. Poco dopo invece i militari hanno sorpreso un 46enne subito dopo aver ceduto degli involucri ad un 25enne. A casa sono state sequestrate 15 dosi di cocaina, 5 di hashish e circa 3500 euro in contanti. Infine a San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno assistito a uno scambio, nella nota piazza di spaccio di via Corinaldo, tra un pusher e due "clienti". Il pusher è stato arrestato e uno dei clienti denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per aver appena acquistato 5 dosi di cocaina.