Monterotondo, sequestrati 300 chili di pesce in ristoranti etnici

A Monterotondo, in provincia di Roma, sono stati sequestrati 300 chili di pesce in attività commerciali, tra cui ristoranti etnici, ed elevati a carico dei responsabili quattro verbali amministrativi per un totale di seimila euro. Continua così l'attività di controllo sulla filiera della pesca da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, per reprimere condotte illecite e a garantire la salute dei consumatori.