Sparatoria a Torvaianica, morto il 38enne ferito a colpi di pistola

La vittima è deceduta in seguito a un agguato avvenuto domenica mattina nei pressi dello stabilimento di una spiaggia sul litorale vicino Roma: era ricoverata all’ospedale San Camillo. I carabinieri proseguono le indagini per individuare gli aggressori

È morto il 38enne albanese vittima di un agguato a colpi di pistola in spiaggia domenica mattina a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. L'uomo era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo.

La sparatoria

Intorno alle 10.30 di domenica, due aggressori a volto coperto sono arrivati in scooter nei pressi di uno stabilimento. Uno dei due è entrato in spiaggia, armato di pistola, si è avvicinato al soggetto mentre quest’ultimo stava ripulendo l’argine del canale e ha sparato contro il 38enne con precedenti per spaccio, compagno della titolare dello stabilimento. Il complice, intanto, lo attendeva all’esterno col motore acceso e pronto per la fuga. L’uomo, incurante di alcune persone presenti in quel momento, ha premuto il grilletto due volte, colpendo la schiena della vittima. L'uomo era stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo. È stato ferito alla schiena e sarà probabilmente sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri sono al lavoro per individuare gli autori dell'agguato. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso i due responsabili negli istanti precedenti gli spari o durante la fuga. Ascoltati anche i testimoni. Si scava anche nella vita del ferito per ricostruire il movente dell'aggressione. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un regolamento di conti legato a questioni di droga. Si scava infatti nella vita della vittima per capire se recentemente aveva avuto problemi personali o discussioni con qualcuno.