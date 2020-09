Torvaianica, agguato in spiaggia: un ferito

Due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10:30 e hanno sparato contro un uomo - che non sarebbe in pericolo di vita - con precedenti

Paura in spiaggia a Torvaianica, vicino Roma. Dalle prime informazioni, due uomini, a volto coperto e armati di pistola, sono arrivati in scooter intorno alle 10:30 ed entrati in spiaggia all'altezza di uno stabilimento hanno sparato contro un cittadino albanese con precedenti, ferendolo.

I soccorsi

La vittima dell'agguato è stata trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.