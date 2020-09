Omicidio Cerciello Rega, medico legale: “Due le coltellate fatali”

Davanti ai giudici della prima corte d’Assise, il consulente Antonio Grande ha spiegato che le undici lesioni presenti sul corpo del carabiniere sono “tutte simili tra di loro. Si tratta di colpi sferrati ai fianchi, sia a destra che a sinistra, tutti in profondità”

Sono state due le coltellate, delle 11 inferte dal giovane americano Finnigan Lee Elder al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ad avere determinato "l'accelerazione dello shock emorragico" che ha causato la morte del carabiniere. Lo ha affermato quest’oggi in aula il medico legale Antonio Grande, che ha svolto la consulenza autoptica sul corpo del militare ucciso a Roma il 26 luglio dell’anno scorso, nell'ambito del procedimento che vede imputati per concorso in omicidio volontario Elder e il connazionale Gabriele Natale Hjorth.