Incendio a Roma, colonna di fumo sul GRA all'altezza di via Ardeatina

Un tratto del Grande Raccordo Anulare di Roma è stato chiuso a causa di un incendio scoppiato in via Giovanni Ignazio Molina, in zona Ardeatina. A quanto si è appreso, le fiamme sono divampate in un'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale del IX Gruppo Eur. I pompieri hanno avvisato l'Anas per il fumo che si è propagato sul tratto del GRA e il personale addetto ha provveduto alla chiusura della rampa per il tempo necessario allo spegnimento del rogo.