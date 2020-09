Roma, cade nell'area archelogica dei Fori di Augusto: ferito turista

È stato trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno soccorso il 37enne caduto all'interno del Mercato di Traiano

Un uomo di 37 anni stamattina è stato trasportato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico dopo essere caduto nell'area archeologica dei Fori di Augusto, in centro a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno soccorso il turista polacco finito all'interno del Mercato di Traiano. Secondo le prime ricostruzioni, pare che al momento dell'incidente l'uomo fosse ubriaco.