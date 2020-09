Roma, famiglia di cinghiali esce da condominio in via Schupfer. VIDEO

Una famiglia di cinghiali – composta dai sei esemplari – è sbucata fuori dal cancellone di un condominio situato in via Schupfer, a Roma, per poi immettersi in strada e vagare tra le automobili parcheggiate e la strada asfaltata. La scena è stata ripresa all’interno dell’abitacolo di una vettura da alcune persone, che hanno seguito gli animali per buona parte del tragitto. Data la loro permanenza all’interno della palazzina, l’intenzione dei presenti era quella di chiamare il 112, così da poter intervenire e allontanarli dal centro abitato.