Irrompe in una chiesa in centro a Roma e distrugge arredi: denunciato

L’uomo, dopo aver minacciato il sacerdote, ha danneggiato gli arredi interni dell’edificio brandendo l’asta di un microfono e altri oggetti metallici. Bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, è stato sedato e accompagnato in ospedale

Un uomo di 53 anni ha fatto irruzione nella chiesa di San Claudio dei Sacramentini in piazza San Silvestro, a Roma, e, dopo aver minacciato il sacerdote, ha distrutto gli arredi sacri. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha bloccato e denunciato per violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento e minacce gravi. Due agenti sono stati aggrediti dal 53enne, di cittadinanza svizzera, il quale brandiva l'asta metallica di un microfono e altri oggetti metallici utilizzati con cui ha commesso gli atti vandalici.

Sedato e portato in ospedale

L’uomo, una volta bloccato, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Trevi campo Marzio, dove, tramite il personale del 118, è stato sedato e accompagnato all'ospedale Santo Spirito in codice giallo. I due poliziotti feriti hanno invece riportato alcune lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il parroco ha poi denunciato agli agenti il danneggiamento del leggio, sbattuto violentemente a terra, di alcune lampade e della vetrata della bussola della Chiesa, raccontando che il denunciato lo aveva minacciato più volte di morte tentando di colpirlo con l'asta metallica di un microfono.