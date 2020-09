Roma, chiesti 544 anni di carcere per i membri del clan Gambacurta

Condanne per una sessantina di imputati, per un totale di oltre 544 anni di carcere, sono state richieste dalla Procura di Roma nei confronti dei vertici e affiliati al clan dei Gambacurta attivi nella zona di Montespaccato, nella zona nord della Capitale. Il pm Francesco Cascini ha chiesto anche dieci assoluzioni. Per Franco Gambacurta, ritenuto il capo del sodalizio, chiesti 30 anni di reclusione e per altri due leader del gruppo, Massimiliano e Roberto Gambacurta, sollecitati 26 anni di reclusione.

Le accuse

Gli imputati sono accusati, a seconda delle posizioni, di associazione a delinquere finalizzata all'usura, estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia dei beni e spaccio e traffico di sostanze stupefacenti il tutto aggravato dal metodo mafioso.