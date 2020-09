Roma, incendio al quarto piano di una palazzina: una vittima

In corso accertamenti per stabilire la causa del rogo. Gli agenti della locale si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa

Una persone è morta in un incendio divampato intorno alle 4 in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Satrico 11, in zona Appio. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una donna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Appio.

Gli accertamenti

In corso accertamenti per stabilire la causa del rogo. Gli agenti della locale si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa: un solo appartamento, adiacente a quello colpito dall'incendio, è stato dichiarato inagibile dai pompieri, ma l'inquilina ha trovato ospitalità presso parenti. Chiusa via Satrico da via Acaia direzione piazza Epiro.