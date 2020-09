È morto Peppino Caldarola, ex deputato e direttore de l'Unità

Era stato dirigente del Partito Comunista a Bari, poi deputato per due legislature del Gruppo L'Ulivo. Dal 1996 al 1998 e dal 1999 al 2000 è stato direttore dell'Unità

Peppino Caldarola, ex deputato e direttore dell'Unità, è morto a 74 anni al Policlinico Umberto I di Roma dopo una breve malattia. Era stato dirigente del Partito Comunista a Bari, poi deputato per due legislature del Gruppo L'Ulivo. Dopo lo scioglimento del Pci ha aderito al Partito Democratico della Sinistra e, successivamente, ai Democratici di Sinistra.

La carriera da giornalista

Come giornalista Caldarola è stato vice-direttore di Rinascita, fondatore e primo direttore di Italiaradio. Dal 1996 al 1998 e dal 1999 al 2000 è stato direttore dell'Unità.

Zingaretti: "Grossa perdita"

"La morte di Peppino Caldarola è una grande perdita - scrive in un tweet il segretario del Pd Nicola Zingaretti -. È stato direttore dell'Unità in anni difficili, punto di riferimento per intere generazioni, spirito critico e osservatore acuto. Mi mancherà".