Tivoli, tre colpi di fucile in viso durante caccia

Tragedia a Tivoli, vicino a Roma. Un uomo di 61 anni è stato colpito al viso da tre proiettili esplosi da un fucile da caccia in via Antonio Parrozzani. L'uomo, trasportato in ospedale, rischia la perdita della vista.

La tragedia

Da quanto trapela, a esplodere i colpi è stato un 34enne che era lì per una battuta di caccia. "Non mi sono accorto ci fosse un'altra persona, si è trattato di un incidente" ha spiegato il giovane alla polizia. Al momento il 34enne è indagato per lesioni gravissime e il fucile è stato sequestrato.