Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:18 - Anche Spallanzani ospiterà seggi elettorali

Anche l'Istituto Spallanzani ospiterà i seggi elettorali per il referendum costituzionale di oggi e domani per i pazienti dell'Istituto. Questo è quanto si legge sulla pagina Facebook "Salute Lazio". Il seggio predisposto all'interno dello Spallanzani, oltre ad accogliere i degenti che vogliono votare per il referendum, sarà il punto di riferimento per la raccolta delle schede dei pazienti ricoverati nei Covid-Hospital (con meno di 100 posti letto). In questo casi i pazienti votano nella struttura e poi le schede arrivano al seggio dello Spallanzani. Predisposta anche la possibilità di partecipare al voto dei cittadini in isolamento domiciliare: in questo caso un team con presidente e scrutatori si recherà a casa di chi è in quarantena.