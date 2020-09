Civitavecchia, aggredito con calci e bottiglie: quattro denunciati

La polizia ha identificato e denunciato quattro giovani, tra i 20 e i 28 anni per lesioni in concorso aggravate dall'uso di oggetti contundenti

A Civitavecchia, in provincia di Roma, nella notte di giovedì 17 settembre hanno aggredito un loro coetaneo con calci, pugni e colpi di bottiglie.

La vicenda

L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle tre di notte, al termine di una serata trascorsa a bere in compagnia tra i locali del centro. La polizia ha identificato e denunciato quattro giovani, tra i 20 e i 28 anni per lesioni in concorso aggravate dall'uso di oggetti contundenti.

Le indagini

Dalla indagini è emerso che, durante la conversazione, tra la vittima e uno degli aggressori è nato un diverbio per futili motivi e il 21enne è stato aggredito con uno schiaffo, per poi essere colpito dagli altri componenti del gruppo. Il giovane è stato poi soccorso da una volante della polizia.