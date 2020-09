Blitz antidroga a Roma: arrestati esponenti del clan Casamonica-Spada

Smantellata una piazza di spaccio dislocata all'interno di un’abitazione che riforniva capillarmente l’intero quartiere, sia attraverso la vendita diretta della droga, sia attraverso l'arruolamento di un giovane spacciatore, anch’egli finito in manette

Quattro esponenti del clan Casamonica-Spada sono arrestati a Torre Angela, a Roma, in un’operazione antidroga della polizia, che ha portato al sequestro di oltre sei chilogrammi di stupefacenti. In manette anche un pusher di 22 anni. Il blitz, eseguito ieri pomeriggio, ha permesso di smantellare una piazza di spaccio dislocata all'interno di un’abitazione, che riforniva capillarmente l’intero quartiere, sia attraverso la vendita diretta della droga, sia attraverso l'arruolamento di un giovane spacciatore.

L’operazione

vedi anche

Roma, blitz contro Casamonica: sequestro beni per 20 milioni. FOTO

Gli uomini della Squadra Mobile e del commissariato Casilino Nuovo hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo l'ingresso di un sospettato. I poliziotti hanno bloccato il giovane pusher, due donne e due uomini appartenenti alle famiglie degli Spada e dei Casamonica, sorpresi mentre erano intenti nel confezionare dosi di marijuana e hashish. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa un migliaio di dosi già pronte per essere vendute al dettaglio, nonché vari panetti di hashish e quattro buste sottovuoto contenenti marijuana, per un peso complessivo di 4 chilogrammi di marijuana e 2,2 chili di hashish. Le forze dell’ordine hanno inoltre trovato materiale da taglio e confezionamento, un libro mastro contenente, nel dettaglio, la contabilità dell'attività illecita, computer e telefoni cellulari, usati per i contatti tra spacciatori e clienti.

Raggi: “Altro colpo per i clan Spada e Casamonica”

"Un altro colpo per i clan Casamonica e Spada: arrestati 4 esponenti e smantellata piazza di spaccio nella periferia est di Roma. Ringrazio la Polizia di Stato per l'operazione. Avanti uniti contro la criminalità. #FuoriLaMafiaDaRoma". Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando il blitz.