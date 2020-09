Fiumicino, tenta furto in ristorante ma fa scattare allarme: arrestato

L'uomo, con precedenti, è stato ristretto agli arresti domiciliari per furto aggravato in attesa dell'udienza di convalida. La sua complice è stata denunciata in stato di libertà

Nel centro storico di Fiumicino, nel corso della notte, un uomo di 31 anni si è introdotto all'interno di un noto ristorante. Ma non si è accorto di avere attivato l'allarme del locale, che ha allertato sia i carabinieri sia il titolare dell'esercizio commerciale. I militari lo hanno così colto in flagranza di reato insieme alla sua complice, una 36enne già nota alle forze dell'ordine, che lo aspettava all'esterno del locale in una vettura in sosta.

L'arresto

L'uomo, con precedenti, è stato ristretto agli arresti domiciliari per furto aggravato in attesa dell'udienza di convalida, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà.