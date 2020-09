Roma, rapina in una banca in zona Colli Aniene: derubati i clienti

Due uomini con il volto coperto, armati di pistola e taglierino, hanno fatto irruzione in un istituto in via Ettore Franceschini, portando via il portafoglio a due persone. Indaga la polizia

Una rapina si è consumata ieri in una banca di via Ettore Franceschini, in zona Colli Aniene a Roma. Due uomini con il volto coperto, armati di pistola e taglierino, hanno fatto irruzione nella filiale e hanno prima minacciato un dipendente per farsi consegnare denaro in contanti, poi si sono fatti dare i portafogli da due clienti. Sulla vicenda indaga la polizia.