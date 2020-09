Roma, incidente in scooter per il direttore di La7 Andrea Salerno

Salerno era in sella alla sua Vespa quando è rimasto vittima di una brutta caduta a causa di una buca, trasportato in ambulanza, si trova ricoverato in osservazione all'ospedale San Giovanni

Incidente in scooter per il direttore di La7 nel pomeriggio di oggi a Roma. Andrea Salerno era in sella alla sua Vespa quando è rimasto vittima di una brutta caduta a causa di una buca. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni della Capitale, si trova attualmente ricoverato in osservazione. Le sue condizioni sono comunque stabili e non destano particolari preoccupazioni.