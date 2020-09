Un incendio è scoppiato ieri sera in un centro di accoglienza in via Paolo Savi, in zona Torre Maura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. A quanto si è appreso, l'ipotesi è che sia stato un cortocircuito a causare le fiamme. Gli occupanti sono stati momentaneamente evacuati e spostati in un'altra ala dell'edificio.