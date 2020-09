Capena, incendio doloso al panificio Francellini

Incendio nei locali del panificio Francellini, storico marchio del territorio che aveva aperto un secondo punto vendita il primo luglio a Capena, in località Santa Marta, dopo una serie di ritardi legati all'emergenza Covid. ll locale è stato avvolto dalle fiamme poco prima delle quattro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti per spegnere il rogo, oltre ai carabinieri di Capena che insieme ai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Monterotondo e agli agenti della Polizia locale stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Ipotesi atto doloso

Il panificio si trova lungo la strada provinciale Tiberina, tra le principali vie di collegamento con Roma. Verifiche strutturali sono in corso anche sul resto dello stabile, una costruzione recente che oltre al panificio Francellini ospita anche altre attività commerciali. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla procura della repubblica di Tivoli, competente per territorio, che non esclude al momento alcuna pista sull'origine delle fiamme. Ma da quanto si apprende, le telecamere interne al locale avrebbero immortalato nitidamente l'atto doloso compiuto da ignoti, entrati nel locale a tarda notte.