Incidente a Roma, auto contro bici: morto ciclista 51enne

Un 51enne è morto investito ieri sera da una vettura guidata da un 69enne in via Guglielmo Sansoni, all’altezza del ponte della ferrovia in zona Collatina. In corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto

Un 51enne in sella a una bici è morto investito alle 20 di ieri da un'auto guidata da un in via Guglielmo Sansoni, all'altezza del ponte della ferrovia in zona Collatina, a Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunte alcune pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale.

L’incidente

Un uomo di 69 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha investito un ciclista 51enne, che stando a quanto si apprende è deceduto dopo pochi minuti dal trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.