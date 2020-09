Morì a due anni al Bambino Gesù, gip affida perizia su cause decesso

Sono otto i medici indagati per la morte di un bambino di due anni nel gennaio del 2019, al quale, secondo la Procura, sarebbe stato impiantato in modo non corretto un pacemaker. L'attività peritale, affidata a tre specialisti, inizierà il prossimo 26 ottobre e le conclusioni saranno depositate a febbraio

Il gip di Roma, Andrea Fanelli, nell'ambito di incidente probatorio, ha affidato una perizia per accertare le cause della morte di un bambino di due anni, deceduto nel gennaio del 2019 e al quale, secondo quanto sostenuto dalla Procura, sarebbe stato impiantato in modo non corretto un pacemaker. Per questa vicenda sono finiti sotto indagine otto medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù con l'accusa di omicidio colposo. La perizia, affidata a tre specialisti, inizierà il prossimo 26 ottobre e le conclusioni saranno depositate a febbraio.