Roma, sgomberato un insediamento abusivo in zona Termini

A Roma è stato sgomberato questa mattina un insediamento abusivo in via del Pretoriano, all'angolo di Porta San Lorenzo, in zona Termini, nel cuore della Capitale. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito a una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, sentite - secondo quanto si è appreso - le associazioni che si occupano di sociale. All'interno della “tendopoli” c’erano sedici persone, di cui quattro cittadini italiani. Stando alle prime informazioni, non si tratterà di un intervento isolato, ma ne seguiranno altri qualora verranno individuate situazioni simili.