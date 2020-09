L'uomo, ipovedente, è stato portato in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il rogo sarebbe partito dalla cucina per cause accidentali

Ieri sera c'è stato un incendio in un'abitazione al quinto piano di un palazzo di via di Donna Olimpia, in zona Gianicolense a Roma. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Tratto in salvo il proprietario, un uomo ipovedente, portato in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il rogo sarebbe partito dalla cucina per cause accidentali.