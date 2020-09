Roma, rapina in casa: proprietario colpito con martellata

A Roma ieri sera c'è stata una rapina in un'abitazione bifamiliare. La vicenda è accaduta poco prima delle 21 in via Ortignano in zona Fidene. Da quanto ricostruito, i ladri sono entrati in casa e hanno smurato la cassaforte. Sentendo i rumori i proprietari sono andati a controllare e si sono imbattuti nei rapinatori che li hanno spintonati e hanno colpito il proprietario con un martello alla testa.

I soccorsi

L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia. Si stima che all'interno della cassaforte ci siano stati gioielli per un valore di circa 30mila euro.