Spruzza spray urticante nel pronto soccorso del Vannini: denunciato

Il pronto soccorso dell’ospedale Vannini di Roma è stato chiuso per circa quattro ore, nella tarda serata di ieri, dopo che un uomo, un 38enne romano con precedenti, ha spruzzato dello spray urticante al suo interno, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Tor Pignattara, che hanno rintracciato il responsabile nei pressi dell’abitazione della madre. In mattinata è stato denunciato. Secondo quanto si è appreso, alcuni operatori sanitari sono dovuti ricorrere a cure mediche.

La vicenda

A quanto ricostruito, il 38enne era giunto al pronto soccorso insieme a un coetaneo che aveva poco prima picchiato. Gli uomini della vigilanza gli avevano negato l'accesso per disposizioni anti Covid: da qui è nata la discussione in cui l'uomo ha spruzzato lo spray prima contro le guardie giurate e poi contro i sanitari.