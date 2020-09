Roma, avvistati cinghiali per le strade del quartiere Aurelio

Sono stati avvistati da alcuni automobilisti ieri sera mentre si aggiravano accanto ai cassonetti dei rifiuti in via Baldo Degli Ubaldi

Alcuni cinghiali sono stati avvistati ieri sera nel quartiere Aurelio a Roma, mentre passeggiavano accanto ai cassonetti dei rifiuti. Gli animali sono stati filmati in via Baldo Degli Ubaldi da alcuni automobilisti che sono stati costretti a fermarsi per consentire loro di attraversare. Con ogni probabilità si trattava di una famiglia di cinghiali, almeno quattro, in cerca di cibo. "Uno va in montagna per vedere i cinghiali e invece li incontra a Roma", commenta ironico uno degli automobilisti.