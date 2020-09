Un incendio di sterpaglie è scoppiato a Roma in viale Isacco Newton, all'altezza del viadotto della Magliana, provocando un forte fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale ed è stato chiuso un tratto dell'autostrada Roma-Fiumicino. Il traffico viene deviato su via Isacco Newton, in direzione Monteverde.