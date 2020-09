Roma, tenta di violentare ragazza in bagni fast food: arrestato

Il 21enne ha seguito la vittima attendendola nella zona comune dei servizi igienici e quando la ragazza è uscita dal bagno delle donne l'ha bloccata per le braccia e trascinata con forza verso uno dei bagni singoli. Per vincere la resistenza della ragazza, l'aggressore l'ha minacciata pesantemente, ma la giovane è comunque riuscita a fuggire chiedendo aiuto ai gestori del fast food

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver tentato di violentare una ragazza nel bagno di un fast food e poi essere scappato. Le telecamere di sicurezza del locale, le testimonianze e il riconoscimento della vittima hanno permesso agli investigatori di applicare il fermo di indiziato di delitto. Il giovane è stato portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione della Magistratura.

La vicenda

Ieri sera in un locale di Corso Francia la giovane si è avvicinata al bancone chiedendo dove fosse il bagno. Secondo quanto ricostruito, il 21enne senza fissa dimora l'ha seguita attendendola nella zona comune dei servizi igienici e quando la ragazza è uscita dal bagno delle donne l'ha bloccata per le braccia e trascinata con forza verso uno dei bagni singoli. Per vincere la resistenza della ragazza, l'aggressore l'ha minacciata pesantemente, ma la vittima è comunque riuscita a fuggire chiedendo aiuto ai gestori del fast food. Con il volto parzialmente coperto da un cappellino e una mascherina nera, il 21enne è fuggito su corso Francia.

L'arresto

Gli agenti del commissariato Ponte Milvio sono arrivati in zona, hanno raccolto le testimonianze e soccorso la ragazza mentre un'altra pattuglia ha perlustrato la zona. I poliziotti hanno trovato il 21enne dientro un muretto mentre cercava di nascondersi e l'hanno arrestato.