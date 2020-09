Rapina nella notte in un minimarket in via Emanuele Filiberto, in zona Esquilino a Roma. Vittima un 46enne del Bangladesh, dipendente del negozio, che è stato accerchiato, aggredito e rapinato di una bottiglia di liquore da cinque ragazzi stranieri che sono poi fuggiti. L'uomo ha riportato una ferita al labbro provocata da un pugno. Sulla vicenda indaga la polizia.