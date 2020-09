Roma, crolla parte del tetto di autorimessa: ricerche feriti in corso

Al momento non risultano coinvolti ma sono in corso accertamenti, anche con l'ausilio dell'unità cinofili, per verificare la presenza di persone sotto le macerie

E' crollata a Roma parte della copertura di un'autorimessa di bus privati situata in via Luigi Tamburrano, in zona Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Montesacro. Al momento non risultano feriti, ma sono in corso accertamenti, anche con l'ausilio dell'unità cinofili, per verificare la presenza di persone sotto le macerie.