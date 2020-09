Terna, accordo con Policlinico Tor Vergata per test sierologici

Grazie a un accordo con il Policlinico di Tor Vergata, il primo previsto di una serie di convenzioni che verranno sottoscritte con altre strutture sanitarie pubbliche, i dipendenti Terna hanno la possibilità di eseguire, su base volontaria, il test sierologico che interesserà non solo i circa 1.400 dipendenti del Lazio ma anche i rimanenti 2.500 distribuiti sul territorio italiano. L’azienda sta anche valutando la possibilità di organizzare una campagna di vaccinazione per l’influenza stagionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Priorità di Terna

La salute e l’operatività in sicurezza di tutti i dipendenti sono state, sin da subito, una priorità per Terna che ha progressivamente introdotto tutte le misure necessarie a contenere e ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Il personale dedicato ai servizi essenziali ha sempre lavorato a pieno regime per garantire, in totale sicurezza, la continuità della trasmissione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale.

Le tappe

Il personale impiegatizio di staff e di supporto al business ha usufruito dello smart working al 100% durante la fase di lockdown. Dal 4 maggio è iniziata una cauta riapertura degli uffici che oggi ospitano fino al 40% dei dipendenti. Il rientro in ufficio è avvenuto a valle della definizione ed applicazione di un Protocollo Terna anti-contagio Covid condiviso anche con le organizzazioni sindacali tramite la Commissione Bilaterale Salute, Sicurezza e Ambiente, che prevedeva specifiche azioni di distanziamento, sanificazione oltre ad opportuni dispositivi di protezione individuale. A ciò ha fatto seguito l'avvio della campagna di comunicazione interna "Sicuri Insieme" che ha lo scopo di far conoscere i corretti comportamenti da osservare nei luoghi di lavoro.