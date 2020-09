Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Con queste accuse un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia ieri sera in via delle Isole Curzolane, in zona Tufello, alla periferia di Roma. Il 46enne, dopo essere stato fermato per un controllo, ha rotto il lunotto posteriore di un'auto di servizio della polizia.