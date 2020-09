Roma, protesta dei precari della scuola davanti Montecitorio. VIDEO

Diversi gli slogan e gli striscioni esposti dai manifestanti, alcuni diretti, come “Assunzioni subito, stop al precariato”, altri più ironici: “Banchi di nebbia, docenti molto mossi, rovesci su studenti e famiglie”

I precari del mondo della scuola si sono radunati questa mattina davanti a Palazzo Montecitorio per chiedere una stabilizzazione del loro posto di lavoro. Diversi gli slogan e gli striscioni esposti dai presenti, alcuni diretti, come “Assunzioni subito, stop al precariato”, altri più ironici: “Banchi di nebbia, docenti molto mossi, rovesci su studenti e famiglie”. I manifestanti, provenienti da diverse zone d’Italia, hanno anche dato vita a un flashmob, esibendo dei cartelli con delle tessere di puzzle indicanti le loro richieste. La protesta, all'indomani dell'inizio del nuovo anno scolastico, continuerà alle 14:00 in viale Trastevere, nei pressi del Ministero dell’Istruzione.